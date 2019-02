- Sanremo, Pippo Baudo in sala stampa per ritirare il premio Assomusica

Pippo Baudo arriva in sala stampa per ritirare il premio Assomusica (Associazione Italiana degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica dal Vivo). Il riconoscimento è a nome di David Zard, scomparso un anno fa, uno dei più grandi produttori e promoter di spettacoli dal vivo. Il Premio è stato consegnato dal figlio di David Zard, Clemente, e dal Presidente di Assomusica Vincenzo Spera. Pippo Baudo è stato scelto per la sua rilevante attività di talent scout.