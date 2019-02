- Trovati i corpi senza vita di tre sciatori dispersi da ieri sopra Courmayeur

(LaPresse) Si aggrava il bilancio della drammatica domenica sulle nevi nel nord Italia. Trovati i corpi senza vita di tre dei 4 sciatori dispersi da ieri sopra Courmayeur, in Val d'Aosta. I cadaveri individuati durante le operazioni di ricerca: erano sepolti sotto una valanga in Val Veny, nella zona del canale degli Spagnoli. Proseguono le ricerche del quarto disperso. Altre due vittime delle valanghe ieri in Val d'Aosta, Lombardia e Alto Adige. Uno snowborder morto sulle nevi di Sondrio caduto in un crepaccio.