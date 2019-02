- Spari a Roma, Manuel Bortuzzo in gravi condizioni

(LaPresse) Rischia di rimanere paralizzato e perdere l'uso delle gambe Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne ferito da alcuni colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica in piazza Eschilo a Roma, probabilmente per uno scambio di persona. Il giovane è ricoverato ancora in prognosi riservata all'ospedale San Camillo. "C'è una lesione midollare e non si muovono gli arti inferiori", spiegano i medici. Intanto continua la caccia a chi ha sparato: la polizia ha identificato uno dei ragazzi che hanno partecipato alla rissa nel locale vicino al luogo dell’agguato, probabilmente collegata all’episodio. Il padre del ragazzo, promessa del nuoto, ripete il suo appello: "Chi sa abbia il coraggio di parlare".