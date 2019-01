- Peschiera Borromeo: assalto a portavalori

Rapina a un portavalori a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. Un gruppo armato ha assaltato un veicolo in via martiri di Cefalonia, sparando alcuni colpi. Nessuno è rimasto ferito. Sul caso indagano i carabinieri di San Donato. Secondo la prima ricostruzione i quattro rapinatori, prima di dileguarsi, hanno attaccato con del nastro adesivo un telefono cellulare e una scatoletta sul finestrino del portavalori. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri e le guardie giurate che guidavano il furgone sono state fatte uscire in sicurezza dal veicolo. Il valore del bottino dovrebbe aggirarsi intorno ai 30mila euro.