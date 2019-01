- Davos, la 16enne svedese Greta difende il clima

Greta Thunberg porta la sua battaglia ambientalista al Forum economico di Davos. «La nostra casa va a fuoco, sul clima non voglio la vostra speranza, voglio che entriate nel panico», ha detto la 16enne svedese davanti all'elite della finanza mondiale riunita in Svizzera. La giovane è ormai un'icona della lotta ai cambiamenti climatici: da mesi attua uno sciopero della scuola, un giorno alla settimana, per sensibilizzare la politica. Oggi in migliaia sono scesi in piazza a Berlino e altre città europee per sostenere la causa di Greta.