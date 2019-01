- Il papà balla sulle note di "Frozen" travestito da Elsa

Balla sulle note di "Frozen" con il figlio, travestito come la protagonista Elsa. L'attore norvegese Ørjan Burøe ha postato un video sui social mentre si scatena con Dexter, 4 anni: "La mamma non c'è, no stress" è la frase che accompagna le immagini. In sottofondo le note di "Let it go", colonna sonora del celebre film animato. Il video ha ricevuto quasi 400mila visualizzazioni su Facebook e oltre 200mila su Instagram. (LaPresse)