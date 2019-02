- Esondazione del Reno, le immagini del recupero di 6 carabinieri in pericolo con l'elicottero

(Agenzia Vista) Bologna, 02 febbraio 2019 Sei carabinieri sono rimasti feriti, mentre stavano soccorrendo alcune persone nella Bassa bolognese, dove il fiume Reno è esondato. Durante l'operazione di salvataggio, il livello dell'acqua si è improvvisamente alzato e il gruppo è stato colpito da un'onda di piena. Per portarli in salvo è' stato usato un trattore, ma una seconda ondata ha spinto il mezzo in un fosso. Sono stati salvati dall'elicottero dei vigili del fuoco e portati in ospedale. Nessuno è grave / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it