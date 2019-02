- Autostrada del Brennero chiusa per neve. Le immagini

(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2019 Le immagini dall'Autobrennero, chiusa per neve da ieri sera. Disagi per automobilisti e trasportatori, 12 kilometri di coda in direzione nord verso il confine, mezzi pesanti bloccati. Previste ulteriori nevicate nel corso della giornata. /Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it