- Una moto colpisce in pieno una pedona ma lei se ne va come se nulla fosse

In questo video, ambientato a Londra, in Inghilterra, possiamo vedere un motociclista a cui viene tagliata la strada da una pedona che sta attraversando incautamente per prendere l'autobus. L'impatto tra i due è forte e inevitabile ma è sorprendente come la donna si alzi da terra e se ne vada a prendere il mezzo pubblico, come se nulla fosse. (Youtube / Animosus)