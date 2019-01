- Una bambina si fa arrestare insieme ai suoi genitori

A Tallahassee, in Florida (USA), una coppia viene fermata e arrestata dalla polizia perché ha appena commesso il reato di taccheggio in un negozio. Dalla loro macchina, però, scende anche la figlia di due anni: le mani in alto come i genitori, si unisce all'arresto. I bambini sono soliti imitare gli adulti ma, in questo caso, la scena risulta piuttosto triste: povera bambina.