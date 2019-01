- Terribile esplosione a causa di un incidente automobilistico

Ha avuto luogo nel New Hampshire (USA) lo spaventoso incidente che possiamo vedere in questo video: una Jeep ha sbandato e colpito in pieno un camion che arrivava nell'opposto senso di marcia. L'impatto ha causato immediatamente una devastante esplosione, che ha causato diverse lesioni ai due autisti, risparmiandogli però fortunatamente la vita.