- Ambulanza in mezzo all'ingorgo: ecco cosa fanno gli automobilisti

Quando deve passare un'ambulanza, in Germania, non ha alcuna difficoltà a muoversi nel traffico. Come vediamo in questo video, infatti, nonostante un ingorgo che provoca una fila lunghissima, gli automobilisti sono pazienti e ordinati, ognuno rispetta il proprio posto, così l'ambulanza può viaggiare in tranquillità e con tempi davvero rapidi.